«الأرصاد»: درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد شهدت على مدار الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وعواصف ترابية، لافتةً إلى أنَّ اختلاف الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس في مصر منذ الأمس، والآتية من البحر المتوسط، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 6 درجات.

غانم: كتل هوائية شمالية تسببت في انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «Dmc»، أنَّ الكتل الهوائية الشمالية المتسببة في انخفاض درجات الحرارة أعاد الطقس في مصر إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

«الحرارة» على القاهرة الكبرى تعود إلى متوسط 33 و34 درجة مئوية

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه تم رصد درجات حرارة تراوحت بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى أمس، وأنَّ التوقعات تشير إلى استمرار الطقس على هذا النحو حتى يوم الأربعاء المقبل.

رياح قادمة من «المتوسط» تخلو من الأتربة

وأكدت «غانم» أنَّ الرياح الآتية من البحر المتوسط تتميز بخلوها من الأتربة والرمال، قائلة: «ستشعرنا الرياح الشمالية على القاهرة الكبرى بالأجواء الربيعية خلال فترات المساء وساعات الليل».