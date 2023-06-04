حالة الطقس غدا.. نشاط خفيف للرياح وارتفاع درجات الحرارة

أكد خبراء الأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع بداية التحسن النسبي في حالة الطقس غدا الاثنين، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا للخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية.

طقس حار على القاهرة

وكشفت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح الحرارة بين 39-43 درجة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تعمل على تلطيف درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين كالتالي:

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 21

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 26 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 39 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 39 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37 - 25

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37 - 25

- بني سويف 37 - 25

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 43 - 27.