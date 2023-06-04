غيوم كثيفة تغطي سماء الأقصر مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، طقسا غائما وسحبا كثيفة حجبت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة يصحبها سرعة في الرياح وتساقط أمطار خفيفة بشكل متقطع في أنحاء مختلفة بالمحافظة.

وأكدت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، أن الأقصر تشهد حالة من الطقس غير المستقر خلال الفترة الماضية، لتكون حالة الطقس بالأقصر شديد الحرارة نهارا، حار ليلا ببعض المناطق، مع نشاط الرياح على مدار اليوم، وتأثرت عدة مدن بحالة الطقس اليوم بالأقصر، كما تأثرت أيضا بعض الطرق السريعة خاصة الطرق الزراعية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ، الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، إذ أصدر تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد التام لمواجهة أي طارئ وتجهيز سيارات شفط المياه حال سقوط أمطار غزيرة، ومتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة الرئيسية تحسبا لأية طوارئ.

اضطراب في حالة الطقس بالأقصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض بعض المحافظات إلى اضطراب في حالة الطقس خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع ارتفاع سرعة الرياح وكذلك تساقط الأمطار على بعض المدن الساحلية ومحافظات الدلتا والصعيد.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس حتي تنتهي التقلبات الجوية.