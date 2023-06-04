انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

انخفضت الحرارة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، 4 درجات مقارنة بأمس حيث وصلت في بعض المدن إلى 43 مئوية.

ووصف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الطقس بالمحافظة بـ«المتقلب وغير المستقر»، مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أشارت في بيان لها لاحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مدن المحافظة.

رياح الخماسين

وقال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن رياح الخماسين ضربت مدن المحافظة الفترة الماضية مصحوبة برمال وأتربة، موضحاً أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية.

وأوضح «فودة»، أن طقس اليوم الأحد ربيعي معتدل على كل الأنحاء، خاصة مدن خليج العقبة السياحية، وسجلت شرم الشيخ صباح اليوم 29 درجة، ودهب 30، ونويبع 28، وطابا 28.

سانت كاترين تسجل أقل درجة حرارة

وأكد «فودة»، أن مدينة سانت كاترين الجبلية سجلت صباح اليوم 22 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن توقعات الطقس تشير إلى احتمال تساقط أمطار على المدينة وقممها الجبلية.

وتابع، بأن قمة جبل سانت كاترين، وهي أعلى مكان مرتفع في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، سجلت 16 درجة، بينما سجل جبل موسى 18 درجة.