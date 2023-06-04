تفاصيل منح الجامعة الأمريكية بالقاهرة لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت الجامعة الأمريكية في القاهرة تفاصيل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لطلاب المدارس الحكومية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

منح الجامعة الأمريكية في القاهرة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالي أبرز المعلومات عن منح الجامعة الأمريكية في القاهرة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات:

**المنح الدراسية لطلاب المدارس الحكومية المصريين بالتعاون مع التعليم العالي.

** المنح الدراسية لحوالي 250 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2023-2024.

برنامج منح التميز

** ينقسم برنامج منح التميز إلى فئات متعددة تشمل التفوق الأكاديمي، والمواهب، والقيادة وخدمة المجتمع.

** إذا كان الطالب متميزا في لعبة رياضية ما ويتمتع بسجل أكاديمي رائع، ويقوم بخدمة المجتمع، سيكون قد استوفى ثلاثة من فئات المنحة ويتم منحه ما يقابل تلك الفئات لتغطية الرسوم الدراسية.

** منح مخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية مثل الثانوية العامة أو شهادة مدارس النيل أو منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM أيًا كانت المدرسة الملتحقين بها سواء كانت حكومية أو خاصة.

** 40 مليون دولار خصصتها الجامعة للمنح الدراسية وأشكالا أخرى من الدعم المالي للطلاب.

** للاطلاع على المنح وكيفية التقدم يمكن للطالب الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.