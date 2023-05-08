منح جائزة الإنجاز للإعلامي عمرو الليثي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يقيم مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أمين احتفالية كبري بمناسبة منح تكريم العام و(جائزة الإنجاز مدى الحياة) للدكتور عمرو الليثي، الإعلامي المعروف ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش احتفالية كبري تقام بمقر الجامعة بالقاهرة لتخريج الحاصلين علي ماجستير الصحافة التلفزيونية والإعلام الرقمي تقام في الأول من يونيو المقبل.

شخصية إعلامية

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقدير الرفيع يعد تقليدا بالمركز، حيث يقع الاختيار على شخصية عامة إعلامية ذات إنجاز وتأثير في الإعلام العربي والدولي؛ بناء على ترشيح واختيار لجنة متخصصة تضم أساتذة مصريين من كافة البلدان العربية.

ومن المنتظر أن تكون هذه الاحتفالية ذات طابع خاص، حيث سيتم الاحتفاء بـ3 دفعات متتالية من الخريجين، وذلك لعدم إقامتها خلال العامين السابقين نظرا لاجتياح العالم لجائحة كورونا.