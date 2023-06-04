«التعليم العالي»: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة الأيزو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي وأنظمة الجودة الشاملة داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتوفير بيئة عمل تتواكب مع المعايير القياسية لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حصول المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وتعد المرة الأولى التي يحصل فيها المعهد على اعتماد الجودة منذ تأسيسه، موجهة الشكر لجميع منتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز وعلى رأسهم أعضاء فريق الجودة برئاسة الدكتور هشام عبد الهادي.

الارتقاء بمستوى الأداء والتطوير المستمر

وأشارت رئيس المعهد إلى أن حصول المعهد على الجودة جاء في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد، وتنفيذًا لمبادرات المسار الأول للاستراتيجية المتعلق بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمى، مؤكدة حرص إدارة المعهد على دعم وتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء والتطوير المستمر، ورفع كفاءة القدرة المؤسسية والبحثية بالمعهد، بما يحقق المعايير القياسية للجودة الشاملة والعمل على الوصول للاعتماد الدولي.

وأضافت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أن حصول المعهد على شهادة الأيزو يعكس سعيه المستمر لتحسين العملية البحثية والإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي المعهد من أعضاء هيئة البحوث والعاملين، موضحة أن تبني أسلوب الجودة الشاملة يعد مدخلًا لتطوير أداء الإدارة؛ ليكون الخطوة الحقيقية نحو التغيير الإيجابي في تغيير فلسفة إدارة العمل من خلال بناء نظام إداري متكامل داخل المعهد، حيث يتم تطبيق استراتيجية واضحة تركز على نشر ثقافة الجودة بين العاملين بالمعهد، من خلال الدقة في ممارسة الأعمال والتخطيط المسبق لتجنب الوقوع في المشكلات.

إنشاء نظام جودة شامل يعمل على تطبيق المعايير القياسية

وأفادت رئيس المعهد، بأن لجنة الجودة بالمعهد قامت بإنشاء نظام جودة شامل يعمل على تطبيق جميع معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا لمواصفات الأيزو 9001/2015 والمعايير الدولية بهذا الشأن، إذ قامت بتنفيذ العديد من ورش العمل للعاملين؛ للتعريف بالمواصفة القياسية الأيزو 9001، وكذلك تنفيذ كل المتطلبات والأنشطة اللازمة للحصول على الشهادة على أكمل وجه، واستطاع المعهد بجهود فريق الجودة وكافة منتسيبه الحصول على اعتماد شهادة الجودة الأيزو (ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة، الذي يُعرف كمعيار نظام إدارة عام دولي معتمد.

وأكدت أن المعهد نجح خلال الفترة الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في تطبيق التحول الرقمي وتوطين أنظمة المراسلات ونظام الأرشيف الإلكتروني بالأقسام العلمية والإدارات المختلفة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق محاور الخطة الاستراتيجية للمعهد من أجل تطوير العمل البحثي والأداء الإداري، بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للدولة في التحول الرقمي والمدن العالمية الذكية من الجيل الرابع، موضحة أن المعهد يسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على شهادة الأيزو لمعامل القياسات والمعايرة والاختبارات للمعامل المتخصصة والمركزية بالمعهد، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة.