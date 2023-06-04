هل تُصرف مرتبات يونيو 2023 للموظفين قبل عيد الأضحى؟.. «المالية» تجيب

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى 2023، إذ ينتظر الحجاج تلك المناسبة المباركة للذهاب إلى بيت الله لأداء مناسك فريضة الحج، كما ينتظرها أيضا الراغبون في شراء الأضاحي، الأمر الذي يجعل الموظفين العاملين في الدولة ينتظرون صرف مرتبات شهر يونيو قبل حلول العيد، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من ملابس إحرام أو أضاحي.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها عبر الموقع الرسمي للوزارة، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، للإجابة على تساؤلات العديد من الموظفين حول إمكانية صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى، وجاءت مواعيد صرف المرتبات، كالتالي:

هل يتم صرف مرتبات يونيو 2023 قبل عيد الأضحى؟

أوضحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات يونيو 2023، والتي من المقرر أن يتم صرفها على مدار 5 أيام، جميعها تسبق عيد الأضحى المبارك، إذ يبدأ صرف مرتبات يونيو للموظفين العاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والإدارات والمديريات الحكومية يوم الأحدالموافق 18 يونيو، ويستمر الصرف على مدار يوم الإثنين الموافق 19 يونيو، والثلاثاء 20 يونيو، والأربعاء 21 يونيو، وحتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، ما يشير إلى صرف جميع المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك الذي يكون موعد أول يوم به يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

تقسيم صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة

وتحرص وزارة المالية على تقسيم صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة على مدار 5 أيام، حتى يستطيع الموظفون صرف مرتباتهم دون تدافع على ماكينات الصراف الآلي.