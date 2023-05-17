تعرف على موعد صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو.. بدء تغذية الـ ATM اليوم

بشرى سارة للموظفين، حيث من المنتظر البدء في صرف رواتب العاملين في الدولة بدًء من غد الخميس حيث سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين في الدولة غدا الخميس، كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل اعتبارًا من يوم 18من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءً من يوم 7 يونيو.

صرف الرواتب لمدة 5 أيام

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيجري البدء في صرف المرتبات على مدار خمسة أيام تبدأ من غدًا الخميس الموافق 18 مايو، ويستمر أعلى مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الوزارة أنّ ماكينات الصراف الآلي ستجري تغذيتها من قبل البنوك بداية من مساء اليوم الأربعاء، وعلى مدار أيام الصرف على مستوى الجمهورية.

صرف المعاشات الخميس 1 يونيو

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين، صرف معاشات شهر يونيو مع زيادة 15%، يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بلغت نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، مشيرة إلى أنّ زيادة المعاشات التي تم صرفها في الأول من أبريل الماضي، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرفت بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.