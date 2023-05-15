تعرف على خطوات تفعيل كارت ميزة قبل صرف مرتبات مايو 2023

أصبح كارت ميزة من البطاقات المهمة كونه يقدم خدمات مميزة بينها دفع فواتير المرافق إلكترونيًا، واستقبال التحويلات المالية سواء محلية أو دولية، ويتيح خدمة المحفظة الإلكترونية للتعامل عبر الهاتف، ويتم الحصول على الكارت في نفس يوم زيارة فرع البنك.

ويمكن استقبال المرتب من الجهات الحكومية والخاصة، على كارت ميزة أيضًا، ومع اقتراب صرف مرتبات شهر مايو 2023، يمكن تفعيل كارت ميزة للمرتبات وفقا للخطوات التالية:

تفعيل كارت ميزة للمرتبات بالخطوات

- الذهاب إلى ماكينة صراف آلي خاصة بالبنك الذي تم الحصول على كارت ميزة منه.

- إدخال كارت ميزة في ماكينة الصراف الآلي.

- كتابة رقم سري خاص بالشخص على أن يتكون من 4 أرقام.

- الدخول على بيانات كارت ميزة وتعديل الرقم السري.

- بهذه الخطوات تم تفعيل كارت ميزة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

وبالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بحسب وزارة المالية خلال الكتاب الدوري كما يلي:

- يوم 18 مايو 2023 الموافق الخميس.

- يوم 21 مايو 2023 الموافق الأحد.

- يوم 22 مايو 2023 الموافق الاثنين.

- يوم 23 مايو 2023 الموافق الثلاثاء.

- يوم 24 مايو 2023 الموافق الأربعاء.

موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين

- يوم 7 مايو 2023 الموافق الأحد.

- يوم 10 مايو 2023 الموافق الأربعاء.

- يوم 11 مايو 2023 الموافق الخميس.