«المالية» تحذر من التزاحم على ماكينات الـATM: الخميس بدء صرف «مرتبات مايو»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين في الدولة بعد غد الخميس، كما سيتم صرف مرتبات يونيه المقبل اعتبارًا من يوم 18من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءً من يوم7 يونيه.

صرف متأخرات مستحقات العاملين

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّه تم تحديد عدة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد «بسيوني» العاملين في الجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.