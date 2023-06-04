انتهاء أعمال الإنقاذ في حادث تصادم القطارات بالهند

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن السلطات الهندية انتهت من عمليات الإنقاذ بعد أسوأ حادث تصادم قطارات تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، إذ تشير الترجيحات إلى أن تعطل نظام الإشارات كان السبب في وقوع الحادث.

ووفقا لما أدلت به قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة رويترز، فإن هذا الحادث الأليم أودى بحياة 275 شخصًا على الأقل، إذ ذكر براديب جينا المسؤول بولاية أوديشا الواقعة شرق البلاد، أنه جرى خفض حصيلة قتلى التصادم الذي وقع الجمعة الماضي، إذ كانت 288 قتيلًا، بعدما اتضح أن بعض الجثث جرى عدها مرتين.

اكتمال عمليات الإنقاذ

واستبعد المسؤول بولاية أوديشا الواقعة شرق البلاد ارتفاع الحصيلة، مشددًا على أن عملية الإنقاذ اكتملت، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

900 شخص غادروا المستشفيات

وكان 1200 شخص أصيبوا بعدما اصطدم قطار ركاب بآخر يحمل بضائع متوقفًا وخرج عن مساره، إذ اصطدم بقطار ركاب آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من بالاسور، وذكرت حكومة ولاية أوديشا، أن ما يزيد على 900 شخص قاموا بمغادرة المستشفيات، ولكن لا يزال 260 شخصًا يتلقون الرعاية الطبية، ويعتبر أحدهم في حالة حرجة.