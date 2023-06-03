مصر تعزي الهند في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا شرق الهند، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، حكومة وشعبا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوي الضحايا، معربة عن تمنياتها بسرعة التعافي للمصابين.