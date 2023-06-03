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مصر تعزي الهند في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا

كتب:

محمد علي حسن
08:56 ص | السبت 03 يونيو 2023
ضحايا حادث تصام قطارات الهند

ضحايا حادث تصام قطارات الهند

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا شرق الهند، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، حكومة وشعبا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوي الضحايا، معربة عن تمنياتها بسرعة التعافي للمصابين.

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بقلم محمد علي حسن