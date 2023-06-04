منحة لدراسة التمريض في الإسكندرية.. الشروط وطرق التقديم

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكسية بالإسكندرية بالتعاون مع المستشفيات القبطية الأرثوذكسية عن منحة لدراسة بكالوريوس التمريض من كلية التمريض جامعة الإسكندرية، بتحمل تكاليف الدراسة بنسبة 90%، على أن يلتزم الخريج بالعمل لمدة 4 سنوات بالمستشفى المانحة للمنحة.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المنحة الدراسية بحسب إعلان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية الذي جاء بناء على توجيهات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتشجيع خريجي الجامعات بالعمل في مجال التمريض بالمستشفيات القبطية الأرثوذكسية بما لخدمة التمريض من مكانة عالية لما تحتويه من حب ورحمة، و تدر دخل مادي عالى نظرا لمتطلبات سوق العمل.

شروط القبول في المنحة

- الحصول على ثانوية عامة (علمي علوم)

- أن يكون الطالب حاصلا على البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي 60% فأكثر.

- اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الانجليزية.

- اجتياز اختبار القبول بكلية التمريض جامعة الإسكندرية وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض.

- اجتياز الكشف الطبي والفحوصات الطبية المقررة من الكلية.

- السن لا يزيد عن 32 سنة

- الحصول على موافقة المستشفى المانحة.

- الحصول على موافقة الأمانة العامة للمستشفيات القبطية الأرثوذكسية.

- التعهد بالعمل فى المستشفى المانحة لمدة 4 سنوات بعد الحصول على شهادة بكالوريوس التمريض، وفي حالة التوقف عن العمل لأي ظروف على الطالب سداد قيمة المنحة بالكامل للمستشفى المانحة والبطريركية.

- اجتياز الطالب جميع الامتحانات خلال فترة الكورس بنجاح، وفي حالة الرسوب في مادة يتحمل الطالب مصاريف المادة.

- الالتزام بالتدريب أثناء الدراسة بالمستشفى المانحة وذلك بمكافأة شهرية وفي حالة التوقف عن التدريب يتحمل الطالب قيمة الترم.

مميزات المنحة الدراسية في كلية التمريض

يحصل الخريج على:

- شهادة بكالوريوس التمريض.

- ترخيص من وزارة الصحة لمزاولة مهنة التمريض.

- تكليف للعمل بمستشفيات وزارة الصحة.

- عمل دائم في المستشفيات الكنسية بداية من الالتحاق بدراسة البكالوريوس.

- تقوم البطريركية مع الامانة العامة للمستشفيات بدعم المنحة بنسبة 90% ويتحمل الطالب 10 التكلفة.

طريقة التقديم

للتقدم للمنحة برجاء ارسال صورة البطاقة وصورة الثانوية العامة وصورة البكالوريوس واتساب 01200333890