افتتاح مشروع تطوير البنية التحتية بمبنى قسم الكهرباء بهندسة حلوان غدا

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان غدا ، مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان.

جامعة حلوان: اهتمام بالتطوير

وأكد الدكتور السيد قنديل ، أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

تطوير دور 300 بهندسة حلوان

وبدأت أعمال التطوير لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان منذ أكثر من 15 شهرا وتم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى 2023، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد 7 مدرجات و9 معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية وذلك بإجمالي مسطح للدور 3400 م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهي قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.