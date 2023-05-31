جامعة حلوان: نتعامل مع الشركاء الدوليين لصقل مهارات الطلاب

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، طلاب كلية التربية، لتأهلهم للمشاركة في التصفيات النهائية للمنافسة الدولية للمشروعات الطلابية لبرنامج التبادل الافتراضي هايفر، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأنشطة الطلابية، لما له من دور في إتاحة فرص التبادل الثقافي والعلمي للطلاب، الذي سيسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، بتميز الطلاب على المستوى الدولي وتفوقهم على العديد من الجامعات المنافسة، ما يؤكد الطاقات الكامنة لدى طلابنا، مضيفا أنّ المنافسة تمت مع عدد من الجامعات المصرية، والعربية والأجنبية.

وأضاف أنّ المسابقة شهدت تأهل أفضل 4 مشاريع مختارة من جميع المشاريع الطلابية المقدمة من الجامعات المختلفة، حيث تأهل للمرحلة النهائية مشروع من مشروعات طلاب كلية التربية جامعة حلوان مشترك مع جامعة فلوريدا الأمريكية بعنوان «مستقبل التعلم الرقمي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية».

بدورها، أكدت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والقائم على تنسيق مشاركة جامعة حلوان، أنّ المشروعات التي تتنافس مع طلاب جامعة حلوان في المرحلة الأخيرة، من جامعات «النجاح الفلسطينية بالشراكة مع جامعة بنسلفينيا، والنجاح الفلسطينية مع جامعة ممفيس، والمنصورة المصرية مع جامعة كاليفورنيا».

ومن المقرر أن تعقد الجولة النهائية للمنافسة في 7 يونيو المقبل، بحضور مدير معهد التعليم الدولي، وهو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من المسؤولين بالمعهد وعدد من ممثلي السفارة الأمريكية بمصر.

ويحتوي برنامج التبادل الافتراضي هايفر، على محاضرات افتراضية تبادلية لتعزيز الأنشطة التدريسية وتطوير مشروعات مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية والجامعات الامريكية بتمويل كامل من الحكومة الأمريكية.