 «فنون تطبيقية حلوان» تستقبل عضوي هيئة تدريس جامعة «اوردايا» الرومانية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استقبلت عضوي هيئة تدريس بجامعة «أوراديا»، الرومانية بالتنسيق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، في إطار اتفاقية الحراك الأكاديمي Erasmus+ المبرمة بين الجامعتين.

أعضاء هيئة التدريس يتفقدون أقسام الكلية

وتضمنت الزيارة لقاء أعضاء هيئة التدريس بأقسام طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس، والغزل والنسيج وتوضيح مجالات الأقسام المختلفة ومجالات عمل الخريج وورش العمل التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأقسام داخل مصر وخارجها بالإضافة للاتفاقيات الدولية والمحلية وبراءات الاختراع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس‏، وعرض نماذج من أعمال الطلاب.

كذلك تم تقديم عرض تقديمي عن الكلية وأقسامها وبرامجها المختلفة، ثم زيارة معرض إنتاج مقررات التصميم والتدريب ومشروعات التخرج للسنوات السابقة، وأعمال الطلاب في تطوير منتج من الملابس مصنوع من الجلود الطبيعية، كما تضمنت الزيارة أيضاً عمل جولة تفقدية لمعمل جودة قياس العمليات الرطبة، ومتحف الكلية، وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية على التعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة أوراديا الرومانية.

أنشطة الحراك الأكاديمي

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان أبو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة الرومانية استقبلت أحد طلاب الدراسات العليا بالكلية في ‏إطار تفعيل أنشطة الحراك الأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة أوراديا، والذي قام بعرض تجربته الإيجابية في السفر عبر الفيديو أثناء زيارة الوفد لجامعة حلوان.

فيما أشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بنشاط كلية الفنون التطبيقية وتعاون إدارتها الدائم لتفعيل استراتيجية التدويل وتعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان بما تتميز به من تخصصات فريدة ومشروعات طلابية متميزة تسهم في جذب الشركاء الدوليين.