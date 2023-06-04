الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميا والـ9 محليا في تصنيف «تايمز»

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصاد الجامعة المركز الـ55 عالميًا على مستوى1591 جامعة دوليًا والتاسع محليًا على مستوى 37 جامعة من الجامعات المصرية تمّ ظهورها في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالي لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023.

الاستفادة من الخبرات اليابانية

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنَّ هذا الإنجاز نتاج دعم مجلس الأمناء والبحث العلمي والتأثير والاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في البحوث ذات الصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، رغم من حداثة الجامعة وعدد أعضاء هيئة تدريس الجامعة المحدود نسبيًا، موضحًا أنَّ تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد من ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 – 2025 للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

إعداد ملف التنمية المستدامه

وأشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنَّ لجنة التنمية المستدامة بالجامعة أعدت ملف التنمية المستدامه الخاص بالجامعة لعام 2023 والذي يضم 10 أهداف من إجمالي 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها، إذ سجلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا موقعًا متميزًا في أربعة أهداف: «الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الهدف رقم 13: العمل المناخي، الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار فى متناول الجميع»، والذي حصلت فيه الجامعة على المركز رقم 55 على مستوى العالم.

وأكّدت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس لجنه التنميه المستدامه بالجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الهدف رقم 7 حول الطاقة النظيفة من حيث البحث والتطبيق والبرامج التعليميه والتوعية الجماهيرية أيضًا لأن له تأثير مباشر على الحد من تغير المناخ تماشيًا مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى ذلك فإن منشآت الجامعة تعد مثال حى للمنشآت الصديقة للبيئة والتى تدعم هذا الهدف، إضافة إلى ذلك فقد ظهرت الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات المصنفة فى بقية الست أهداف التي شاركت الجامعة بملفات خاصة بها.