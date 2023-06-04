شادي محمد: الأهلي أعلى فنيا من الوداد.. والجمهور قوته الضاربة

قال شادي محمد مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إنه يشعر بقلق كبير كما لو أنه سيلعب المباراة بعد قليل، التي تجمع بين المارد الأحمر والوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن الأهلي أعلى فنيا من الوداد، ولكن يجب تجنب الحماس الزائد وعدم إهمال الجانب الدفاعي.

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «أنا قريب من المنطقة المحيطة باستاد القاهرة وجمهور الأهلي شكله يفرح، وكالعادة جمهور الأهلي في الزمان والمكان، الكل يرتدي قمصان الفريق ويمسك الأعلام.. هذه هي قوة الأهلي، ضهر الأهلي جمهوره».

جمهور الأهلي قوة ضاربة

وتابع مدافع الأهلي السابق: «جمهور الأهلي قوة ضاربة، وبخاصة في استاد القاهرة، وأشكر المسؤولين في الدولة على قرار زيادة عدد الجماهير لأن في مباراة العودة سيكون جمهور الوداد المغربي قويا للغاية، هذا الفريق يتميز بجمهوره، أتمنى ألا ندخل هذه الحسابات وأن يكون لاعبونا على قدر المسؤولية من أجل إسعاد جمهورنا».

علاج السلبيات بالشكل الأمثل في الأهلي

وأوضح: «في بداية مشوار الأهلي بالبطولة انتقدنا بعض السلبيات في الفريق، لكن مارسيل كولر استطاع الوصول إلى التشكيل الأمثل وطوّر أكثر من 70% من اللاعبين بشكل مميز للغاية، الأهلي سيطر على مباراتي الرجاء والترجي خارج ملعبه، دافع بشكل مميز للغاية، وفاز على الترجي بثلاثية نظيفة».