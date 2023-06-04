عاجل.. قناة الأهلي تفجر مفاجأة بشأن استبعاد «الشناوي» من مباراة الوداد

كشفت قناة النادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تقام أحداثها في التاسعة مساء اليوم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

قناة الأهلي تفجر مفاجأة بشأن استبعاد «الشناوي»

وأكدت القناة، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، فور عودته للتدريبات الجماعية، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الحارس كانت لديه الرغبة في خوض المباراة، لكنه تقبل وجهة نظر المدير الفني للفريق.

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