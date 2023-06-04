هل تكرار العواصف الترابية في هذا التوقيت طبيعي؟.. «الأرصاد» توضح

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت جميع الأنحاء هبوب العواصف الترابية، التي جعلت العديد من المواطنين يتساءلون حول طبيعة هذا الأمر، وأسباب تكرار تلك العواصف الترابية، لتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الإجابة على هذه التساؤلات في بيان لها، إذ أنه من المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، والسمة الرئيسية له هي تكون المنخفضات الجوية السطحية «الخماسينية» غرب البلد ويكون مركزها الصحراء الغربية.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أنه يصاحب تلك المنخفضات انخفاض في مستوى الضغط الجوي، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية، ويؤدي إلى تسجيل أعلى درجة حرارة في فصل الربيع، ويحدث نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة قد تصل لحد العاصفة، كما أن الرمال والأتربة المثارة ممكن تحدث أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

لماذا تحدث العواصف الترابية في هذا التوقيت من العام؟

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضا الحزام المداري في الارتفاع فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق في طبقات الجو العليا يساعد ذلك في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التي تتوفر بها العوامل الملائمة، وبهذا نستطيع أن نقول إن ما يحدث من عواصف ترابية وسقوط أمطار رعدية خلال هذا الوقت من العام طبيعي ومعتاد عليه.

عواصف ترابية حدثت في الأعوام الماضية

واستعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض العواصف الترابية التي حدثت خلال الأعوام الماضية في فصل الربيع، وجاءت كالتالي:

- عاصفة مايو 1997: حدثت في أوائل شهر مايو من عام 1997، إذ شهدت مصر واحدة من أقوى العواصف الترابية التي مرت بها البلاد، ووصلت سرعة الرياح في ذلك اليوم إلى 56 عقدة، أي بما يعادل 112 كيلومترا في الساعة.

- عاصفة مايو 2005: حدثت في 13 مايو عام 2005، إذ مرت عاصفة رملية بالبحر الأحمر، لتطال كلا من مصر والسعودية، وأدت إلى إصابة حركة المرور بشلل تام، لما صاحبها من انعدام للرؤية.

- عاصفة أبريل 2007: شهدت مصر في شهر أبريل من عام 2007 عاصفة اعتبرها البعض من أقوى العواصف التي ضربت الجمهورية، نتيجة اجتياح الرمال والأتربة كل شبر بالجمهورية.

- عاصفة مارس 2017: تعرضت عدة محافظات مصرية السبت 18 مارس 2017 لعاصفة ترابية شديدة أدت إلى إغلاق عدة طرق رئيسية وبعض المواني نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية.

- عاصفة مارس 2018: تعرضت الجمهورية لعاصفة من أشد العواصف الترابية وغطت سماء الجمهورية وأدت لتدهور الرؤية الأفقية ووصلت لأقل من 50 مترا على مدن شمال الصعيد، وأدى ذلك لإغلاق العديد من الطرق والمواني البحرية وتأجيل بعض رحلات الطيران.