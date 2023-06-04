حبس عاطل بحوزته كمية من المخدرات وعملات أجنبية بـ15 مايو 

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر البانجو، ومخدر الحشيش، وعملات أجنبية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، كما طلبت من ضباط المباحث، سرعة التحريات حول الواقعة، فضلا عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

تفاصيل الضبطية

تعود تفاصيل الواقعة، عندما خرجت الدورية الأمنية بحملة ليلية، وأثناء السير اشتبه في المدعو «أحمد محمد جعفر أحمد»، 35 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة عابدين، وبايقافه وتفتيشيه، عثر بحوزته على لفافة بها نبات أخضر اللون، يشبه في كونه نبات البانجو المخدر، و8 قطع مختلفة الأحجام، تشبه مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 910 جنيهات، وعملات أجنبية مختلفة.

حاول الترويج على عملائه

بمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وترويجها على عملائه متعاطي المواد المخدرة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بهم، والمبلغ المالي المصري والأجنبي متحصلات البيع.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد حسن لـ«الوطن»، إن المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.