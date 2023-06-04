الأمن يكشف تفاصيل تغيب طفل عن منزله بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من استغاثة لتغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه (مزارع – مقيم بدائرة مركز سمالوط غرب بالمنيا)، وبسؤاله قرر بتغيب نجله عن منزل الأسرة بتاريخ 22 مايو الماضي وعودته مرة أخرى من تلقاء نفسه بتاريخ 26 مايو الماضي، وأضاف أنه كان بمحافظة الإسكندرية خلال فترة تغيبه للعمل، ولم يحرر ثمة محاضر بتغيبه.