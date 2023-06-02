شريف مدكور لـ رضوى الشربيني: «تستاهلي كل الخير»

شجع الإعلامي شريف مدكور، زميلته الإعلامية رضوى الشربيني، بعد أن حل ضيف عليها فى مداخلة تليفونية في برنامج «هي وبس» المذاع عبر شاشة «cbc سفرة».

شريف مدكور: بعزك جدا على المستوى الشخصي

وتحدث الإعلامي شريف مدكور، خلال الحلقة عن صداقته برضوى الشربيني وبالفنان مراد مكرم، وأشاد بما تفعله رضوى ومكرم في برامجهما، مؤكدا أنهما من أفضل الإعلاميين بالساحة.

قالت رضوى الشربيني، إنها ترغب في تقديم الشكر على الهواء لشريف مدكور بسبب دعمه لها في بداية مسيرتها المهنية، موضحة: “عايزة أشكر شريف مدكور على الهواء، لأن أنا أول ما دخلت CBC سفرة كنت مرعوبة وخايفة أطلع هواء أو أسجل، ولم يكن هناك أي شخص يعرفني، ولكن النجم شريف مدكور مد لي يده وقام بإستضافتي في برنامجه بشكل راقي".

رضوى الشربيني: شريف مدكور دعمني

وأشاد «مدكور» فى نهاية مداخلته، بأداء رضوى الشربيني قائلا: «احنا أخوات وزملاء، أنا بعزك جدا على المستوى الشخصي والإنساني، أنت تستاهلي كل الخير، وعاملة حالة حلوة، كون الناس تبقى معاكي أو تختلف معاكي».