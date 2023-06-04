استشاري حساسية ومناعة يكشف أعراض برد المروحة.. أبرزها جفاف الحلق

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنَّ برد المروحة الذي يصيب الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف، ينتج عن تسليط تيار هواء شديد طوال فترة النوم على جسد مبتل بالعرق مع التخفف الشديد للملابس.

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، أنَّ أبرز أضرار التعرض لبرد المروحة هو التهاب الجيوب الأنفية وجفاف الحلق والاحتقان وزيادة إفراز المُخاط نتيجة تنفس ودخول تيار هواء قوي معاد تدويره للجهاز التنفسي.

تشابه شديد بين برد المروحة والإنفلونزا

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أنَّه نتيجة تشابه الأعراض بين نزلات البرد الحقيقية والإصابة بـ فيروس الإنفلونزا مع أعراض «برد المروحة» من وجع وآلام العضلات والشعور بالتكسير وزيادة الإفرازات الخلفية، وبالتالي يُخطئ في التشخيص والعلاج.

3 أنواع للعدوى الفيروسية وتشابه كبير في الأعراض

أشار إلى أنَّ العدوى الفيروسية 3 أنواع؛ وهي إنفلونزا الصيف والبرد والكورونا، موضحا أن أبرز أعراض البرد الفيروسي؛ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورشح وسيلان الأنف ولكن دون الشعور بتكسير، أما الإنفلونزا فهي نفس الأعراض مع شعور بالتكسير وارتفاع شديد في درجات الحرارة.