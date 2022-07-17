متحدث «الصحة»: كورونا أشد من برد المروحة.. والإصابات في تزايد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد مستشفيات تم تحويلها بالكامل إلى عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لسببين؛ الأول هو أن معدل دخول الحالات المصابة بفيروس كورونا المستشفيات لا يزال أقل من معدلاته منذ بداية الجائحة، وكذلك حالات الوفاة، لذلك لا يوجد ضرورة لزيادة عدد الأسرة المخصصة للعزل.

الإصابات لا تحتاج عزل في المستشفيات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة «دي إم سي»، أن السبب الثاني هو أن كل دول العالم الآن لم تعد تتحرك نحو تخصيص مستشفيات عزل بالكامل، لكن هناك أقسام داخل المستشفيات للمرضى الذين يصابون بفيروس كورونا يتم عزلهم فيها إذا كانوا في حاجة لذلك: «الأمر ده على مستوى العالم مش مصر بس ، خاصة أنه مع وجود متحور أوميكرون، ومتحورات فرعية منه، أصبحت الإصابات في أغلبها لا تحتاج عزل بالمستشفيات، وتتعافى في خلال مدة تتراوح بين 5 و7 أيام من خلال عن طريق الأدوية والعزل المنزلي.

انخفاض معدلات تركيب أجهزة التنفس الصناعي

وعن تشخيص البعض أنفسهم بأن ما يُصابون به هو برد مروحة أو برد تكييف كما يرددون، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إصابات فيروس كورونا أقوى من أدوار البرد العادية، وهناك حاليا ارتفاع في معدلات الإصابة: «ده مش برد مروحة، إصابات كورونا أشد، ده بيصيب الجهاز التنفسي العلوي حتى اللحظة، والاحتياج للدخول إلى المستشفيات وتركيب جهاز تنفس صناعي أصبح أقل بمعدلات كبيرة للغاية بالمقارنة مع المعدلات الأخيرة».