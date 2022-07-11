برد المروحة ولا كورونا؟ أستاذ فيروسات يوضح الفرق بينهما

«برد المروحة ولا كورونا»، هكذا يتداول الكثير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، منشورات ساخرة بعد انتشار الإصابة بأعراض الإنلفونزا بين عدد كبير من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

لا تختلف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد في فصل الصيف عن نظيرتها في فصل الشتاء كثيرًا، وأيضا لا تختلف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعاني الكثير تلك الفترة من أعراض تتمثل في تكسير الجسم وارتفاع قليل في الحرارة ونزلات معوية وصداع مستمر، وهو ما يدفع البعض للتساؤول حول كيفية التفرقة بين برد الصيف وكورونا بعد عودة ارتفاع الإصابات بها من جديد.

أعراض برد الصيف وكورونا

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقايق، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أنه لا فرق بين الإنفلونزا الصيفية أو «برد المروحة» كما يتداوله البعض، وبين أعراض الإصابة بالشكل الجديد من فيروس كورونا، حيث ثبت إصابة البعض بكوفيد 19 بعد معاناتهم من تكسير في الجسم وارتفاع في الحرارة وصداع مستمر، بحسب قوله.

وعن كيفية التفرقة بين الإنفلونزا الصيفية وبين كورونا، أكد شاهين أنه في حال الشعور بالأعراض السابق ذكرها يفضل أن يعزل الشخص نفسه عن باقي أفراد الأسرة حتى لا يتسبب في نقل العدوى لهم، مع ضرورة الكشف عند طبيب وإجراء التحاليل اللازمة «مفيش تفرقة بينهم إلا بالتحاليل، ده متحور جديد وأعراضه متشابهة مع نزلات البرد العادية»، بحسب تعبيره.

متحور جديد من كورونا

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، بقوله إن فيروس كورونا كثير التحور، ولذلك ظهر متحور جديد بأعراض مختلفة نسبيا تتشابه مع أعراض نزلات البرد العادية في فصل الصيف، «كل متغير جديد بيظهر بشكل وأعراض مختلفة عشان مناعة الجسم متقدرش تتعرف عليه»، بحسب وصفه.

وأوضح شاهين أنه على الرغم من انتشار الإصابات بفيروس كورونا تلك الفترة، إلا أن أعراض المتحور الجديد ليست شديدة، «الإصابات كلها متوصلش للوفاة ومفيش قلق كما كان في بداية الفيروس ولكن لازم نتوخى الحذر».