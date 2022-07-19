لماذا يعتقد مرضى كورونا إصابتهم بـ«برد المروحة»؟.. اعرف السبب والأعراض الشائعة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إن الموجة السادسة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، تخضع لمتحور مثير للقلق، كون المتحورين المنتشرين هما أوميكرون «4» و«5»، مفسرًا سبب اختلاط فهم طبيعة المرض على المصريين.

أعراض الموجة السادسة تشبه البرد والجيوب الأنفية

أوضح عنان، خلال حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن أعراض الموجة السادسة من كورونا حاليًا، تشبه إلى حد كبير أعراض الجيوب الأنفية ونزلات البرد، وهو سبب اعتقاد المصريين بأنهم غير مصابين بكورونا، مرجعين إصابتهم إلى «برد المروحة»، مشددًا على ضرورة أن يتعامل المريض مع الأعراض على أنها كورونا، إلى أن يثبت العكس.

أهم أعراض الإصابة بكورونا حاليا

أضاف محاضر اقتصاديات الدواء، أن أعراض الإصابة بكورونا في الموجة الحالية، خفيفة، إلا أنها يمكن أن تتطور إلى حادة، مشيرا إلى أن الأكثر عرضة هم الشباب، خاصة أن كبار السن أخذوا اللقاحات بصورة أكبر، موضحا عدد من الأعراض التي تعتبر مؤشر للإصابة بكروونا، في مقدمتها: احتقان الأنف والصداع والرشح وسيلان الأنف، بالإضافة إلى إصابة بعض المرضى بالأرق.

ونوه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لم يعد مؤشرًا على الإصابة بكورونا، إذ يوجد العديد من المصابين لم ترتفع حرارتهم، مؤكدًا أن الكحة من ضمن الأعراض التي يمكن اعتبارها مؤشرًا للإصابة بكورونا في الموجة السادسة، سواء كانت ناشفة أو ببلغم، لافتًا إلى أن معظم المصابين بالموجة الحالية يعانون من تكسير وهمدان شديد بالجسم.

سبب عدم وجود تقارير يومية بالإصابات

أشار الدكتور إسلام عنان إلى سبب عدم وجود تقارير يومية بأعداد المصابين بكورونا، يرجع إلى أن معظم دول العالم بدأت في التراجع عن إجراء المسحات، لأن المسحات لا تؤكد الإصابة ولا تنفيها، إذ إن العديد من الإصابات بالموجة الحالية، تكون نتيجتها سالبة.