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هبة طوجي: اللهجة المصرية محببة لقلبي.. وتنفيذ ألبوم «بعد سنين» استغرق 3 سنوات

كتب:

محمد عزالدين
01:52 ص | الإثنين 05 يونيو 2023
هبة طوجي

هبة طوجي

علقت المطربة اللبنانية هبة طوجي على طرحها ألبوم «بعد سنين» الذي حمل أغنية باللهجة المصرية، قائلة: «ألبوم عملت عليه لمدة ثلاث سنوات لأنه تزامن مع إنجابي لطفلين وتم تصويره بين عدة بلدان وعنوان الألبوم اسم على مسمى».

الاستعانة بشخصيات مساعدة في الألبو

وتعليقا على غنائها باللهجة المصرية قالت هبة طوجي لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة «On»: «اللهجة المصرية محببة وقريبة لقلبي ولكافة قلوب المستمعين»، موضحة أن الألبوم شهد إشرافاً فنياً كاملاً والشركة المنتجة وتنسيق وتعاون وثيقاً وتوزيع من الرحباني بالإضافة لأغنية تحمل قصيدة لمنصور الرحباني، وأنه تم الاستعانة بشخصيات مساعدة في الألبوم أضافت له روحا جديدة.

دور الأمومة والتوفيق مع عملها

وعن صعوبات قيامها بدور الأمومة والتوفيق مع عملها، قالت: «أولادي هم الأولوية في حياتي وطبيعة شغلي تحكم وتحتم عليا بالسفر وعدم البقاء في البيت لفترات طويلة أو الانتهاء من العمل في أوقات متأخرة».

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