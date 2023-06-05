هبة طوجي: لبنان بيتي الأول.. وانتقاء أعمالي مفتاح نجاحي

قالت المطربة اللبنانية هبة طوجي، إن مفتاح نجاحها في الانتقاء الجيد لأعمالها والمسارح التي تقيم بها حفلات مع دعم الأسرة على مستوى زوجها وأختها وحماتها.

الأولاد هم الأولوية في حياتي

أضافت هبة طوجي لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة «On»: «الأولاد هم الأولوية في حياتي وأنا امرأة عاملة وطبيعة شغلي تحتم على السفر وأهم شيء الإنسان يكون قادراً على الانتقاء وأنا انتقائية في أعمالي وحفلاتي وتنظيم الوقت وإعطاء كل عمل حقه إلى آخره، بالإضافة لدعم زوجي وأختي وحماتي يحلمون عني كثيرا من المسؤوليات».

وعن سبب دعم زوجها عازف البوق اللبناني المقيم في فرنسا إبراهيم معلوف وكونه فناناً يعرف قيمة الفن، أوضحت: «حلم الزواج والأمومة موجود طول العمر، وكنت أنتظر الشخص المناسب، ودعم زوجي لي ليس بسبب مهنته فقط عندما يكون الزوج ناجحاً وواثقاً في نفسه يستطيع مساعدة غيره وزوجته ودعمها».

زوجي يقيم في فرنسا منذ مولده

وعن إقامتها الحالية في فرنسا قالت: «زوجي يقيم في فرنسا منذ مولده لكني لا أتحمل البعد عن لبنان وأقيم ما بين بيروت وباريس وأوقات كثيرة أمضيها في لبنان لأنها بيتي الأول».