عاجل.. هزة أرضية تضرب خليج عدن

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، خليج عدن، فجر اليوم الاثنين، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت خليج عدن، وقعت على مسافة 260 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة المكلا اليمنية، و139 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة لاسقرى الصومالية.

وأمس الأول السبت، ضرب زلزال بقوة 5.9 درة على مقياس ريختر، منطقة خليج عدن، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو بالصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي المكلا اليمنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.