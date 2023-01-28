عاجل.. زلزال يضرب السعودية بقوة 2.99 درجة على مقياس ريختر

سجلت المملكة العربية السعودية، هزة أرضية صباح اليوم السبت، تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش، بقوة 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.

أضعف هزة أرضية

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعامودية عليه مسببة نشاطا زلزاليا، موضحا أن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر، ولا تشكل أي خطورة ولا ضرر.