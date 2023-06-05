عاجل.. بركان روسي ينثر رمادا على ارتفاع 3 كيلومترات

نثر بركان إيبيكو الروسي، في جزيرة باراموشير، الواقعة في الجزء الشمالي من جزر الكوريل، الرماد على ارتفاع 3 كيلومترات، في اتجاه شمالي شرقي على مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويبلغ ارتفاع بركان إيبيكو الروسي، 1156 مترًا، وكان البركان نثر رمادا في 15 مايو الماضي، على نفس الارتفاع «3 كيلومترات».

وقالت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين، فبي ذلك الوقت، إن عمود الرماد البركاني، انتشر في اتجاه شمالي شرقي على مسافة تزيد على 5 كيلومترات.