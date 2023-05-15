بركان ينثر رمادا يصل إلى ارتفاع 3 كيلومترات في روسيا

نثر بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير، الواقعة في الجزء الشمالي من جزر الكوريل، الرماد، الذي وصل إلى ارتفاع 3 كيلومترات، وفقا لما أعلنته الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين.

وأشارت السلطات، إلى انتشار عمود الرماد الناجم عن بركان إيبيكو في اتجاه شمالي شرقي على مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويبلغ ارتفاع بركان إيبيكو 1156 مترًا، ويقع في جزيرة باراموشير، على مسافة 7 كيلومترات شمال غرب سيفيرو-كوريلسك.