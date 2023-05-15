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بركان ينثر رمادا يصل إلى ارتفاع 3 كيلومترات في روسيا

كتب:

حسن رمضان
06:08 ص | الإثنين 15 مايو 2023
بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير بالكوريل

بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير بالكوريل

نثر بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير، الواقعة في الجزء الشمالي من جزر الكوريل، الرماد، الذي وصل إلى ارتفاع 3 كيلومترات، وفقا لما أعلنته الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين.

وأشارت السلطات، إلى انتشار عمود الرماد الناجم عن بركان إيبيكو في اتجاه شمالي شرقي على مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويبلغ ارتفاع بركان إيبيكو 1156 مترًا، ويقع في جزيرة باراموشير، على مسافة 7  كيلومترات شمال غرب سيفيرو-كوريلسك.

 

 

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بقلم حسن رمضان