زلزال يضرب المحيط المتجمد الجنوبي.. قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزر باليني الواقعة في المحيط المتجمد الجنوبي، صباح اليوم بعمق 69 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 2044 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة دنيدن جنوب نيوزيلندا، و1779 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من قاعدة «ماك موردو»، البريطانية في القارة القطبية الجنوبية.