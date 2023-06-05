إبحار 107 مراكب صيد من البرلس بعد هدوء الأمواج

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 107 مراكب صيد كبيرة أبحرت اليوم الإثنين، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، لافتًا إلى أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، طبقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية؛ مما يساعد على إبحار المزيد من مراكب الصيد بالبرلس.

إبحار 107 مراكب صيد بسواحل البرلس

وأوضح «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم السبت، 33 مركب صيد من نوع «الجر»، والتي تبحر لمدة 12 يوما، بينما تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 13 صيادًا من العاملين عليها.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الإثنين

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، التي بلغت نحو 8 كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 67%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.