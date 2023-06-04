المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة تزوير رخصة قيادة في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في زينهم، سائقًا لإدانته بالتزوير في محررات رسمية «رخصة تسيير السيارة»، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

تزوير في محرر رسمي

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «محمد.ع، 22 عامًا، سائق» في دائرة مركز الجيزة بمحافظة الجيزة، في يناير من العام الماضي 2022، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «رخصة تسيير السيارة» وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

تزوير رخصة

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم أمدّ المجهول ببيانات الترخيص لاصطناعه وزيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة ومهرها بخاتم مُقلد منسوب لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهم قلّد وآخر مجهول علامة شعار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الخاص بوحدة مرور برقاش، وتوقيع علامة موظف حكومي بأن اصطنعها على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن شفع بصمتهما على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات.