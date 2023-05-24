إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بالمعادي

شهد الطريق الدائري بالمعادي، حادث سير مروري انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق يفيد بوقوع حادث سير مروري انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بالمعادي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تمّ الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

تمّ تحرير المحضر اللازم، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.