كثافات مرورية على الطريق الدائري ومحوري صفط و26 يوليو

تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، للقضاء على أي كثافات وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم.

كثافات مرورية

وتكثّف الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحرير المخالفات المرورية بأنواعها، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

انتشار الردارات

وتستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارات المعطلة التي تتسبب في تعطل الحركة المرورية، وتنتشر الرادارات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطق الوراق، وفي ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول، وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير وميدان روكسي، وكوبري أكتوبر ورمسيس.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وقدمت العديد من النصائح لقائدي المركبات لضمان سلامتهم والوصول إلى مقصدهم آمنين، وجاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لضمان عدم فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل قيادتها.