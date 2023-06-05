أستاذ تنمية مستدامة: مصر من أكثر الدول حرصًا على البيئة

يحتفل العالم اليوم 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، وهو أكبر حدث دولي يهتم برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة العديد من دول العالم، إذ تكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام بمشاركة دولة هولندا وذلك تحت شعار «دحر التلوث بالمواد البلاستيكية».

مصر تعتبر من الدول الأكثر حرصا على البيئة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور صالح عزب استشاري التنمية المستدامة، إن مصر قامت في الفترة الأخيرة بعدة مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة خصوصا مشروع الهيدروجين الأخضر، كما أن تنظيمها لمؤتمر قمة المناخ العام الماضي في شرم الشيخ يعد رسالة قويه للعالم أن مصر تعتبر من الدول الأكثر حرصا على البيئة.

وأضاف «عزب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العديد من دول العالم تبحث عن مصادر مختلفة من الهيدروجين الأخضر ونتيجة لذلك قامت مصر في السنوات الأخيرة بإنشاء العديد من مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالأخص في منطقة العين السخنة وقناة السويس الأمر الذي يساعد في نسبة الاستثمار فيها نظرا لموقعها المتميز.

تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة

وتعد مصر من الدول التي تسعى للحد من التلوث البيئي الذي يعد مشكلة في العالم أجمع، إذ تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة وذلك بحسب البيان الصادر عن الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في من مصادرة الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية شهدت ارتفاعا في عام 2021 إلى 10.4 جيجا وات /ساعة عام و وفي عام 2022 حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي «EPI» بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية.

كما أن في عام 2023 حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة مما يعني أن مصر حريصة للغاية بمشكلة التلوث البيئي التي تواجه العالم أجمع.