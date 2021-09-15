في اليوم العالمي لـ«الأوزون».. زيادة حجم الطاقة الكهربائية من مصادر صديقة للبيئة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2021، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.

مصادر صديقة للبيئة

وبلغت كمية الطــاقة الكهربائية المولدة من مصارد صديقة للبيئة (رياح وشمس)، 8663 جيجاوات/ ساعة، جيجاوات/ساعة عـــام 2019/2020 مقــابــل 4543 جيجاوات/ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 90.7%.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 72,4 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 77,4 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

كمية الانبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عامي 2018/2019، 2019/2020، 206.8 ملايين طن، وبلغت كمية الانبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 185 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 199.9 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفـاض قـدرها 7.5%.