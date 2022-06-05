«تعليم الإسكندرية» تحيي اليوم العالمي للبيئة.. جداريات فنية وتشجير المدارس

دشّنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022، مبادرة بعنوان «النظافة ثقافة»، وذلك لإحياء اليوم العالمي للبيئة تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، والتي تضمنت فعاليات تشجير المدارس وتزيين أسوار المدارس بألوان علم مصر، وترشيد استهلاك المياه، وكيفية الحد من تلوثها، وعمل جداريات فنية.

تفاصيل مبادرة البيئة في الإسكندرية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التعليم، إن المبادرة تأتي في إطار إيمان «تعليم الإسكندرية» بدور المؤسسات التربوية في توعية وتثقيف العاملين بها وأبنائها الطلاب والبيئة المحيطة وتشجيع الأنشطة البيئية وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية الهامة، ويتم تفعيل المبادرة بالمدارس غير المخصصة لعقد لجان امتحانية بجميع الإدارات التعليمية.

وتتضمن فعاليات المبادرة عدة محاور، منها فعاليات تشجير المدارس وتزيين أسوار المدارس بألوان علم مصر، وترشيد استهلاك المياه، وكيفية الحد من تلوثها، وعمل جداريات فنية حفاظا على الذوق العام وإعادة تدوير المخلفات وتنظيم نداوت بالمدارس عن كيفية المحافظة على البيئة والتغيرات المناخية التي طرأت على العالم في الآونة الأخيرة.

مشاركة 498 مدرسة في المبادرة

وفي سياق متصل، أكدت أن جميع عناصر العملية التعليمية شاركت اليوم في المبادرة، من طلاب ومعلمين ومديري مدراس وعمال ومديري مراحل، بمتابعة وإشراف مديري عموم الإدارات، وبلغ عدد المدارس المشاركة 498 مدرسة، منها 272 مدرسة ابتدائية، و168 مدرسة إعدادية، و58 مدرسة ثانوية، وسيتم تكريم المدارس الفائزة على مستوى الإدارة وعلى مستوى المديرية، مُشيرة إلى أن المحافظة على البيئة واجب قومي، وتتضافر جهود جميع الجهات والهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة أفضل وأكثر أمانا لنا وللأجيال القادمة.

وأوضحت وكيل المديرية، أنه يُحتفل باليوم العالمي للبيئة للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في الساسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، لأن هذا الكوكب هو موطننا الوحيد ويجب علينا حماية موارده.