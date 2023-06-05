«النقل الدولي»: رقمنة «اللوجستيات» يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن توسع مصر في قطاع اللوجستيات، يساعد على تحسين عمليات التدفق التجاري الثنائية، والتي تخرج من مصر أو تدخل إليها، خاصة تلك العمليات التجارية الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، اللذين تربطهم بمصر علاقة تجارية قوية.

وأضاف «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن قطاع اللوجستيات، يعد من القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري، لما يتمتع به من خصائص ينفرد بها دونا عن القطاعات الأخرى، حيث أن اللوجستيات تجمع في طبيعة عملها القطاع التجاري والصناعي والتكنولوجي، وغيرهم من القطاعات الرئيسية التي تشكل هيكل الاقتصاد المصري.

قطاع اللوجستيات يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا وعالميا

وأوضح أن رقمنة قطاع اللوجستيات يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا وعالميا، كمان أن مصر تمتلك من الموانئ اللوجستية، ما يمكنها من التحول إلى مركز تجاري إقليمي، وهذا نظرا لوجود قناة السويس، التي تعد الممر الملاحي التجاري الأهم في العالم، والذي يربط أوروبا بآسيا بأفريقيا.

وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة أن يصبع قطاع اللوجستيات في مصر يتمتع بأحدث التكنولوجيا العالمية، نظرا للدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تسريع وتيرة الأعمال، ومساعدة القطاع الخاص على تعزيز صادراته من المنتجات الوطنية، التي يسعى إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مؤكدا في نفس الوقت، أن المنتج المصري في مختلف القطاعات، يتمتع بجودة عالية، تساعده على تبوء مراكز متقدمة بين منافسيه في العالم.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدم القطاع اللوجستي بوجه عام، على أن تكون هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة للدولة المصرية والمرتكزة على منح عملاء القطاع اللوجستي إمكانية الوصول إلى قواعد مرنة تساعدهم على تحسين عملياتهم التجارية.