«بوتين» يوجه باتخاذ إجراءات تمويل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي المزمع إنشاؤه بين الشمال والجنوب.

تدابير لجذب رؤوس الأموال لبناء مرافق ممر النقل الدولي

وذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، أصدر تعليماته إلى الحكومة والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لاتخاذ تدابير جذب رؤوس الأموال من المستثمرين لبناء المرافق الخاصة بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

تعاون رجال الأعمال الروس مع الحكومة

وأضاف: «يتعين على الحكومة الروسية جنبا إلى جنب مع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال اتخاذ كل التدابير لجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تشييد المرافق الفردية الخاصة بممر النقل الدولي (الشمال-الجنوب)».