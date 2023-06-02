مساعد عميد كلية النقل الدولي: المناطق اللوجستية تجذب الاستثمارات بنسبة 98%

قالت الدكتورة آية الجارحي، مساعد عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن المناطق اللوجستية واحدة من أهم الرکائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي خاصة في البلاد النامية، حيث إن الهدف الأساسي من إنشاء المناطق اللوجستية تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقق عائد اقتصادي للبلاد.

وأضافت الدكتورة آية الجارحي لـ«الوطن»، أن المناطق اللوجيستية، تخلق مصادر تمويلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوم بتداول وتشغيل التکنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، والاجتماعية حيث أن تطبيق مشروعات المناطق اللوجستية يجذب الاستثمارات بنسبة 98%.

ارتفاع تکاليف الخدمات الأساسية

وأكدت «نجد أن 71.6% من ارتفاع تکاليف الخدمات الأساسية بسبب عوائق تدفق الاستثمارات بالمناطق اللوجستية، ولتحقيق التنمية لجمهورية مصر العربية بصفة عامة ومنطقة قناة السويس خاصة».

وأشارت الدكتورة آية الجارحي، إلى أن وزارة النقل حاليا تعمل على إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية، منها مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273

مشروع آخر تعمل عليه الدولة المصرية، وهو إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان عند ميناء الإسكندرية، بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.