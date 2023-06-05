«الأرصاد»: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وطقس لطيف ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس استقر بشكل كبير عن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وأصبحنا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وهو في أغلب المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ولكن المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية، ولذلك المناطق الجنوبية تشهد ارتفاعا كبيرا وملحوظا بدرجات الحرارة، ودرجات الحرارة العظمى فترة النهار على بعض المناطق من الأقصر وأسوان تصل لـ44 درجة مئوية و45 درجة مئوية خلال فترات النهار.

أجواء فترة النهار ستكون أجواء حارة بالنسبة للقاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، واليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 درجة مئوية و33 درجة مئوية وبالتالي أجواء فترة النهار ستكون أجواء حارة بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الطقس سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية

وشرحت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية بشمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، موضحة أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، وفترات الليل أصبحت أكثر اعتدالا ومعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصا وأننا فترة الليل ومع قدوم ساعات المغرب ونشاط الرياح يوجد نشاط نسبي للرياح بدون أي أتربة ورمال ومثارة ولكن يشعرنا بالأجواء اللطيفة.