«الأرصاد»: طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى.. شديد الحرارة على الصعيد

طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة، بسبب الرياح الشمالية الشرقية التي تعمل على تلطيف الأجواء في تلك الفترات، في حين ترتفع درجات الحرارة مع بداية ظهور أشعة الشمس حيث يسود طقس حار شمالا وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على منطقة مصر الوسطى وحتى جنوب البلاد، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومائل للحرارة على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، ويصبح طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط الرياح

وأوضحت الهيئة وجود رياح نشطة اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تتراوح سرعاتها بين 30-38 كم في الساعة، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 33 - 21.

- العاصمة الإدارية 33 - 22.

- أكتوبر 34 - 21.

- بنها 33 - 22.

- دمنهور 32 - 22.

- وادي النطرون 33 - 22.

- كفر الشيخ 32 - 21.

- المنصورة 32 - 21.

- الزقازيق 33 - 22.

- شبين الكوم 33 - 22.

- طنطا 32 - 22.

- دمياط 26 - 21.

- بورسعيد 26 - 21.

- الإسماعيلية 34 - 24.

- السويس 33 - 24.

- العريش 26 - 20.

- رفح 27 - 20.

- رأس سدر 36 - 26.

- نخل 35 - 18.

- كاترين 30 - 14.

- الطور 36 - 26.

- طابا 34 - 24.

- شرم الشيخ 40 - 28.

- الإسكندرية 28 - 20.

- العلمين الجديدة 28 - 20.

- مطروح 24 - 18.

- السلوم 26 - 19.

- سيوة 32 - 23.

- رأس غارب 39 - 26.

- الغردقة 38 - 27.

- سفاجا 38 - 26.

- مرسى علم 39 - 28.

- شلاتين 38 - 25.

- حلايب 34 - 28.

- أبو رماد 33 - 25.

- رأس حدربة 34 - 25.

- الفيوم 36 - 25.

- بني سويف 36 - 25.

- المنيا 37 - 24.

- أسيوط 38 - 25.

- سوهاج 41 - 26.

- قنا 42 - 27.

- الأقصر 43 - 27.

- أسوان 44 - 29.

- الوادي الجديد 43 - 28.

- أبو سمبل 43 - 27.