الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في المحافظات: درجة الحرارة تصل لـ44 مئوية

ترتفع درجات الحرارة اليوم بصورة كبيرة ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحذير من حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تصل إلى 44 مئوية في بعض المناطق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على العديد من الأماكن، بحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس التي جعلت الأرصاد تحذر المواطنين اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، اليوم أجواء معتدلة الحرارة على جميع الأنحاء في الصباح الباكر، بينما الأرصاد تحذر من حالة الطقس الذي يصبح حارًا على محافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يصبح معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم القاهرة

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم في القاهرة، حيث تكون معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، حارة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلًا، وتسجل درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

الطقس اليوم مباشر

وفيما يخص حالة الطقس اليوم مباشر فإنّه من المتوقع أن يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وذلك يوم الثلاثاء.

طقس الأربعاء: وأوضحت الأرصاد أنّه فيما يخص طقس الأربعاء يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

طقس الخميس: تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام المُقبلة

وتأتي حالة الطقس في الأيام المُقبلة وتحديدًا الجمعة والسبت، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.