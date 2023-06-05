الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية بنهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب تأثر البلاد برياح شمالية شرقية وغربية أحيانا، قادمة من المناطق الصحراوية، ما يعمل على ارتفاع الحرارة وتصبح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، بدء من الخميس المقبل وحتى السبت.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأيام المقبلة

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بين 2 حتى 4 درجات بداية من الخميس المقبل، مع وجود نشاط للرياح الجافة على معظم أنحاء الجمهورية، لكنها لن تتحول إلى عاصفة ترابية كما حدث في طقس نهاية الخميس الماضي، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 35 و40 كيلومترا في الساعة، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 36 حتى 37، وعلى السواحل بين 30 حتى 32، في حين تصل درجات الحرارة لـ45 درجة على بعض مدن ومحافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة الخميس 8-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.