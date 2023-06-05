القبض على 7 تجار مخدرات بحوزتهم 720 «طربة حشيش» في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة قنا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (363 طربة من الحشيش المخدر وزنت 33.600 كيلوجرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

كما تمّ ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما تمّ ضبط 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلوجراما – كمية من الأيس المخدر وزنت كيلوجرام – بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم في طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين أقرّوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.